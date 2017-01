Marconi Perillo deve bancar retorno de Lêda Borges para a Secretaria Cidadã

A deputada estadual reorganizou a secretaria, apresenta números positivos para o governo, representa uma força política ampla no Entorno de Brasília e elegeu o prefeito de Valparaíso

Uma fonte do governo de Marconi Perillo afiança que Lêda Borges (PSDB), que havia voltado para a Assembleia Legislativa, será mantida na equipe do tucano-chefe. Este bateu o martelo na sexta-feira, 30.

A tucana, uma das principais líderes políticas do Entorno do Distrito Federal — região que tem decidido as últimas eleições para Marconi Perillo e seus aliados —, segundo a fonte, será mantida na Secretaria Cidadã. Secretaria, aliás, que Lêda Borges organizou e, depois disso, se tornou cobiçada, espécie de objeto de desejo, de vários grupos políticos. O olho esquerdo da deputada federal Flávia Morais e o olho direito do deputado federal Jovair Arantes estão cravados, e até gordíssimos, na secretaria.

O que pesa mesmo a favor de Lêda Borges?

Primeiro, leal, pertence ao grupo pessoal do governador Marconi Perillo. Ela não pressiona e sempre diz que quer o que for mais positivo para o governo e para o governador. Seu descortino é sempre lembrado pelo gestor estadual.

Segundo, a vitória do grupo da parlamentar na disputa pela Prefeitura de Valparaíso representa peso político. Seu candidato, Pábio Mossoró, era dado como derrotado. Lêda Borges tirou licença da secretaria, acampou em Valparaíso e, contrariando as previsões de nove entre dez analistas, contribuiu para a vitória do tucano.

Terceiro, os resultados das ações de Lêda Borges no comando da Secretaria Cidadã são animadores. Há quem diga que, se tivesse uma Lêda Borges na Secretaria da Educação, o tucano-chefe já teria conseguido implantar as organizações sociais nas escolas públicas estaduais de Goiás.