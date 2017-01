Marconi Perillo convida Francisco Júnior para assumir uma secretaria de proa de seu governo

Não ficou decidido o cargo, mas o PSD está de olho grande na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que será revitalizada com os recursos que serão aportados em 2017

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), conversou longamente com o deputado estadual Francisco Júnior, do PSD. Ele foi uma das grandes surpresas eleitorais na disputa pela Prefeitura de Goiânia em 2016. Apresentou um discurso inovador e acabou na frente da deputada estadual petista Adriana Accorsi e bem próximo do deputado federal Waldir Delegado Soares, do PR. Não ganhou, mas obteve, por assim dizer, uma vitória moral, com seu discurso tendo sido elogiado sobretudo pela classe média e pelos formadores de opinião.

Na conversa, Marconi Perillo, que apreciou a campanha de Francisco Júnior, embora tenha apoiado Vanderlan Cardoso, do PSB, convidou-o para assumir um cargo de secretário do governo do Estado. O deputado é tido como um político e técnico criativo, não acomodado.

Francisco Júnior tende a aceitar o convite, desde que a secretaria não seja uma especial, que, além de não ter recursos, não tem estrutura. Na mira do PSD está a prestigiosa, sobretudo agora que terá dinheiro para investir, Secretaria de Desenvolvimento Econômico.