Marcelo Crivella, prefeito do Rio, tem tumor na próstata. Vai se tratar com medicamentos

Médicos dizem que, por enquanto, não será preciso fazer cirurgia. Mas, se necessária, “será coisa rápida”

Resta aos políticos do Rio de Janeiro, além do recurso à medicina de ponta, benzer. Depois do governador Luiz Fernando Pezão, diagnosticado com um câncer, em fase de remissão, a coluna do repórter Lauro Jardim, em “O Globo”, revela que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), “tem um tumor na próstata, de dois milímetros”.

O prefeito afirma que não precisará fazer cirurgia. “Por enquanto, vou me tratar com medicamentos.” Entretanto, se preciso, fará cirurgia. “Será coisa rápida”, ouviu dos médicos. “Uma cirurgia de 90 minutos. E dias depois eu já poderia estar de volta ao trabalho”, diz o prefeito.