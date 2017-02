Maior prêmio da política em Goiás será entregue nesta segunda-feira

Vários líderes vão receber o prêmio Políticos Mais Influentes de Goiás na Câmara Municipal de Goiânia, às 20 horas

Alguns dos principais nomes da política se reúnem na segunda-feira, 20, para a solenidade de entrega da sétima edição do prêmio Políticos Mais Influentes de Goiás, que acontece desde 2001 e é a maior premiação da área no Estado. Os ganhadores de 2017 receberão os troféus no auditório Jaime Câmara da Câmara Municipal de Goiânia, às 20 horas, em festa apenas para convidados e imprensa.

Serão entregues cerca de 15 troféus em categorias que vão de Político Mais Influente (Iris Rezende), passando por prefeitos (como Maguito Vilela), senador (Ronaldo Caiado), deputado estadual (Virmondes Cruvinel Filho), vereador (Cristina Lopes, Anselmo Pereira), além daqueles ligados, por exemplo, à educação (Raquel Teixeira), Indústria e Comércio (Alexandre Baldy).

Os vencedores saíram de uma votação com 61 jornalistas e presidentes de entidades, convidados digitalmente por um sistema único desenvolvido pela promotora, a Contato Comunicação. Esse ano o corpo de jurados deu mais de 1500 votos nas diversas categorias.

Confira a lista dos premiados

http://www.jornalopcao.com.br/bastidores/sai-lista-dos-politicos-mais-influentes-de-goias-86080/