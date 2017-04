Maguito Vilela garante que o candidato a governador pelo PMDB será Daniel Vilela

José Nelto afirma que Daniel Vilela possibilita a adoção do discurso da renovação

No encontro da cúpula do PMDB na quinta-feira, 6, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela explicitou, com todas as letras, que o candidato do partido a governador será o deputado Daniel Vilela, seu filho. O ex-governador frisou que não será candidato a governador.

Entretanto, no mercado persa da política há quem acredite que Daniel Vilela está “guardando” espaço para o pai, com o objetivo de resguardá-lo, para, na “hora certa”, bancá-la para governador. Procede? O deputado José Nelto disse ao Jornal Opção que “Maguito Vilela é um excelente nome para o governo, mas o candidato, por ser um elemento da renovação, será mesmo Daniel Vilela”.

José Nelto diz que, num programa do PMDB, seja agora ou em 2018, vai colocar 20 jovens de 20 anos para mostrar o tempo que o grupo do governador Marconi Perillo está no poder. “Nós queremos dizer aos eleitores que é preciso mudar, renovar — assim como o grupo de Marconi Perillo pregou em 1998”.