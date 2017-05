Morre o ex-prefeito de Ipameri Valfredo Perfeito. Ele tinha câncer

Prefeito do município por dois mandatos e diretor de vários órgãos em Brasília, Valfredo Perfeito tinha 71 anos

O ex-prefeito de Ipameri Valfredo Perfeito morreu na segunda-feira, 15, em Goiânia, aos 71 anos. Ele estava internado, para se tratar de um câncer.

Valfredo Perfeito era formado em agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Deixa a viúva Lourdinha Barros Perfeito e os filhos Leandro, Márcio e Valfredo Filho.

O técnico e político Valfredo Perfeito ocupou vários cargos, como chefe da Agência Rural da Secretaria de Agricultura de Goiás em Ipameri, chefe de Escritório Municipal da Emater de Ipameri, diretor do Departamento de Água e Energia de Goiás, presidente da Proflora/DF, duas vezes administrador regional de Samambaia/Distrito Federal, diretor do DER/DF, secretário de Estado do Entorno do DF, diretor da Associação Goiana de Municípios, assessor de gabinete da Secretaria de Infraestrutura e Obras do DF, vereador e presidente da Câmara em Ipameri, administrador regional do Paranoá/DF, administrador regional do Itapuã/DF. Ele foi prefeito de Ipameri por dois mandatos, entre 1983/1988 e 1997/2000. Era tido como um político e técnico competente, rigoroso e criativo. A família informa que o velório será realizado no Pavilhão Diocesano, de Ipameri.