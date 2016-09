Lula e Dilma, se visitarem Goiânia, só vão desgastar a campanha e a imagem de Adriana Accorsi

Lula e Dilma Rousseff estão mais preocupados com suas imagens do que com a candidatura da delegada-deputada petista

Tudo, mas tudo mesmo, que Adriana Accorsi, candidata do PT a prefeita de Goiânia, não precisa é que os ex-presidente Dilma Rousseff — a petista desgasta até santo — e Lula da Silva participem de sua campanha.

A campanha de Adriana Accorsi, uma candidata qualitativa mas que não está deslanchando, não precisa de políticos que contribuam para aumentar o seu desgaste. O PT e a gestão do prefeito Paulo Garcia já a prejudicam o suficiente. A visita de Dilma Rousseff e Lula da Silva pode enterrar sua campanha de vez.

Claro que, por uma questão de lealdade partidária, Adriana Accorsi dirá que Dilma Rousseff e Lula da Silva são bem-vindos. Porém, no íntimo e se pudesse dizer a verdade, a petista certamente diria: “Voltem para casa, Dilma e Lula, e deixem minha campanha em paz”.