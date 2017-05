Luiz Mello lança candidatura a reitor da UFG. Seu vice é Zé Alexandre

Luiz Mello é professor da Faculdade de Ciências Sociais, e Zé Alexandre é professor do Instituto de Ciências Biológicas. Principal rival é o ex-reitor Edward Madureira

O professor Luiz Mello de Almeida Neto, da Faculdade de Ciências Sociais, lança sua candidatura a reitor da Universidade Federal de Goiás na quinta-feira, 4, às 17h30, no auditório da Faculdade de História (o endereço do convite, acima, está errado). Seu vice é o professor Zé Alexandre, do Instituto de Ciências Biológicas.

Luiz Mello e Zé Alexandre afirmam que o lançamento “é uma chance” para a comunidade acadêmica conhecê-los de maneira adequada e, ao mesmo tempo, apresentar ideias para o estabelecimento das propostas, que estariam sendo formatadas “coletivamente”.

Há mais três postulantes: Edward Madureira, apontado como favorito, Romualdo Pessoa e Reginaldo Nassar Ferreira.

Carta de apresentação da chapa Qualidade e Gestão Democrática: a UFG que Você Sempre Quis/Luiz Mello e Zé Alexandre — Gestão 2018-2021

“Luiz Mello, professor da Faculdade de Ciências Sociais, e Zé Alexandre, professor do Instituto de Ciências Biológicas – Regional Goiânia – apresentam seus nomes à comunidade universitária das quatro Regionais da UFG, no âmbito do processo de consulta, a se realizar em 28/06/2017, em turno único, para a escolha da gestão que assumirá a Reitoria em janeiro de 2018. A candidatura assume o compromisso com a qualidade do ensino, da pesquisa, da inovação, da cultura e da extensão, a partir de uma gestão democrática, que valorize as pessoas e otimize o uso de recursos financeiros e materiais com vistas ao fortalecimento da UFG.

“Essa candidatura surge de uma iniciativa coletiva e ecoa anseios, sonhos e projetos de uma pluralidade de pessoas e de grupos que se reconhecem como complementares e parceiros/as.

“Os nomes de Luiz Mello, como Reitor, e de Zé Alexandre, como Vice-Reitor, traduzem o sentimento de vozes que se encontram na livre e fraterna interlocução universitária. Em comum, buscam construir uma gestão em que a participação de todos/as se torne o melhor caminho para a produção de saberes qualificados, comprometidos com uma sociedade onde a felicidade, o conforto material, a justiça e o acesso à arte e ao conhecimento não sejam privilégios, mas sim direitos de todos/as.

“A gestão da UFG precisa ser participativa e democrática. Técnico-administrativos/as, estudantes e professores/as, em toda a sua multiplicidade de origens e concepções, terão suas ideias e práticas acolhidas de maneira ativa na idealização e implementação das ações de Luiz Mello, Zé Alexandre e de toda a equipe de trabalho a ser constituída. A força propulsora da Universidade sempre reside na concepção de que a qualidade do conhecimento, a serviço do bem comum, é maior onde há liberdade para pensar e criar. A gestão democrática pressupõe a busca incessante pelas condições materiais e formais que possibilitem, mesmo em contextos históricos menos favoráveis, a constante melhoria das atividades acadêmicas. Quando todos/as participam, profissionais e cidadãos/ãs são melhor formados/as, a produção do conhecimento avança e toda a sociedade se torna melhor.

“Com Luiz Mello e Zé Alexandre à frente da Reitoria, a comunidade universitária da UFG poderá efetivamente contribuir para a consolidação de um projeto de sociedade comprometido com a democracia, a cidadania, o respeito às diferenças, o desenvolvimento científico-tecnológico e a valorização das manifestações culturais e artísticas. É esta a UFG que queremos!”