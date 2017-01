Lucas Calil apoia Roberto Balestra para deputado ou senador em 2018

O deputado estadual pode assumir, brevemente, uma secretaria do governo de Goiás, provavelmente, se recriada, a de Esporte

O deputado estadual Lucas Calil vai apoiar a reeleição do deputado federal Roberto Balestra (PP). Se o projeto for outro — por exemplo, mandato de senador —, o parlamentar do PSL vai apoiá-lo.

Há a possibilidade de Roberto Balestra bancar seu primo Joãozinho Balesta para deputado federal, sobretudo se for candidato a senador.

O presidente do PSL, Benitez Calil, afirma que, se recriada a Secretaria de Esporte e se houver convite para o partido, Lucas Calil aceita assumi-la. O que o PSL não aceita é uma secretaria extraordinária, porque se trata de um cargo praticamente honorífico, sem estrutura e sem recursos financeiros.

Se Lucas Calil assumir uma secretaria, o suplente Santana Gomes (PSL) volta para a Assembleia Legislativa.