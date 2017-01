Loja The Best of Music, do shopping Bougainville, fecha as portas

Motivos: baixo faturamento e alto custo de manutenção. Uma fonte do shopping diz que o proprietário pretende reabri-la no Buriti Shopping

O jornalista Welliton Carlos (“Diário da Manhã”), um dos mais qualificados críticos de música de Goiás, ao lado de Adalto Alves (Rádio Interativa), escreveu, no Facebook, que frequenta shoppings com o objetivo de comprar livros e verificar instrumentos musicais. O Goiânia Shopping tem a Paulistinha, agora isolada no subsolo, e o Shopping Bougainville tinha a The Best of Music. Tinha. Não tem mais. A loja fechou as portas na terça-feira, 3.

O motivo é o de sempre: baixo faturamento e custo alto de manutenção (aluguel, sobretudo). Uma pessoa ligada ao shopping informa que o proprietário pretende reabri-la, mas no Buriti Shopping, entre Goiânia e Aparecida de Goiânia.

A The Best of Music era uma loja pequena, mas bem montada. Vendia CDs e DVDs (eventualmente, de cinema) de música, camisetas descoladas com imagens de roqueiros e bandas de rock, pequenas estatuetas e instrumentos musicais.

É o terceiro empreendimento fechado no Bougainville numa semana. Antes, deixaram o shopping os restaurantes DNA e Detroit.