Lista dos 26 favoritos para deputado federal de Goiás em 2018

O listão inclui Jorge Kajuru como hors concours, Iris Araújo, Lêda Borges, Rubens Otoni, Giuseppe Vecci e Lincoln Tejota

Com o apoio de líderes de vários partidos — como PSL, PHS, PSDB, PP, DEM, PT, PSD, PMDB, PSB —, o Jornal Opção elaborou uma lista com 26 favoritos para deputado federal em 2018. O leitor dirá: “Ora, apenas 17 deputados serão eleitos”. De fato. Porém, como se trata de uma lista de caráter subjetivo — só o resultado do pleito pode definir os 17 eleitos —, optou-se por publicar a lista dos 26 mais bem votados pelos líderes partidários. Todos admitem que podem pintar surpresas, como, disseram, um Gilvan Máximo, do PRB (mas ninguém o listou entre os favoritos). Por que, se perdeu em 2014? Porque, frisaram, vem com a força do PRB e da Igreja Universal, agora mais potencializado. Todos sugeriram que Jorge Kajuru, do PRP, tende a ser o campeão de votos. Resumiram tudo numa frase: “Kajuru será o Waldir Soares de 2018”. A ordem a seguir é alfabética, não de favoritismo.

1 — Alcides Ribeiro (deve deixar o PSDB);

2 — Alexandre Baldy (PTN);

3 — Célio Silveira (PSDB);

4 — Giuseppe Vecci (PSDB);

5 — Heuler Cruvinel (PSD);

6 — Iris Araújo (PMDB);

7 — Jayme Rincón (PSDB);

8 — Jean Carlo (PHS);

9 — Geovan Freitas (PMDB);

10 — João Campos (PRB);

11 — Jorge Kajuru (PRP);

12 — José Mário Schreiner (PSD);

13 — José Nelto (PMDB);

14 — José Vitti (PSDB);

15 — Jovair Arantes (PTB);

16 — Lêda Borges (PSDB);

17 — Lincoln Tejota (PSD);

18 — Magda Mofatto (PR);

19 — Marcos Abrão (PPS);

20 — Roberto Balestra (PP);

21 — Rubens Otoni (PT);

22 — Sandes Júnior (PP);

23 — Tayrone di Martino (PSDB);

24 — Thiago Peixoto (PSD);

25 — Waldir Soares (PR);

26 — Zacharias Calil (talvez pelo Partido Novo).