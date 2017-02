Lissauer Vieira é cotado para assumir Secretaria de Habitação do governo de Goiás

Grupo do deputado estadual em Rio Verde se julga subrepresentado no governo do Estado

O deputado estadual Lissauer Vieira, do PSB, é cotado para assumir a Secretaria de Habitação do governo de Goiás. A pasta seria criada.

O PSB tem reivindicado mais espaço tanto na Assembleia Legislativa quanto no governo do Estado. Lissauer Vieira também representa um grupo político de Rio Verde que não se julga prestigiado no governo. Este grupo tem reclamado que o deputado federal Heuler Cruvinel é mais bem assistido.