Irismo comemorou “queda” dos Vilelas, mas lamentou quando Iris Rezende também foi pego no esquema da Odebrecht

A ligação de Daniel Vilela e Maguito Vilela com a Odebrecht parece ter “anestesiado” o PMDB. E ninguém saiu em defesa dos dois políticos. No arraial do Paço Municipal, em Goiânia, a notícia só não foi mais comemorada — com “churrasco de alface” made in Iris Araújo — porque o prefeito Iris Rezende também foi mencionado como tendo recebido dinheiro da Odebrecht.