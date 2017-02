Lêda Borges reassume Secretaria Cidadã na quinta-feira

A deputada estadual é apontada, pelo próprio governador Marconi Perillo, como autora de um trabalho tecnicamente irrepreensível na Secretaria Cidadã

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), reorganizando sua equipe, indicou o deputado estadual Lucas Calil (PSL) para uma secretaria extraordinária — fortalecendo-o aceitar a sugestão de Sinomar Júnior, feita pelo parlamentar, para o cargo de superintendente de Esporte da Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer — e voltou a deputada estadual Lêda Borges (PSDB) para a Secretaria Cidadã.

Lêda Borges, uma das principais líderes políticas do Entorno Brasília, fez um trabalho meritório e tecnicamente irrepreensível na Secretaria Cidadã, na avaliação do governador Marconi Perillo. Por isso, seu retorno ao cargo. Além disso, a parlamentar conseguiu eleger o prefeito de Valparaíso, Pábio Mossoró (PSDB), e se tornou uma espécie de líder de um movimento suprapartidário dos interesses da região do Entorno do Distrito Federal.

Lêda Borges reassume a Secretaria Cidadã na quinta-feira, 16.