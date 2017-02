Karlos Cabral está cada vez mais próximo da base governista, o que não significa que vai aderir

Atuante, o parlamentar de Rio Verde prioriza os interesses de Goiás

O deputado Karlos Cabral, da Rede, está cada vez mais próximo da base do governador Marconi Perillo, do PSDB. Na semana passada, participou de audiências de prefeitos com o gestor tucano. Isto significa que vai aderir? Não necessariamente, e sim que pensa nos interesses de Goiás acima de tudo.

Karlos Cabral sempre teve atuação irrepreensível na Assembleia Legislativa. Ele é tão articulado quanto Luis Cesar Bueno, o parlamentar que, tecnicamente, mais dá trabalho para o governo na AL.