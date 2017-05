Justiça Eleitoral confirma filiação de Eduardo Machado ao PHS

O juiz Osvaldo Rezende Silva anula a filiação do político goiano ao PSOL e confirma sua filiação ao Partido Humanista da Solidariedade

Eduardo Machado foi afastado da presidência nacional do PHS, nesta semana, sob acusação de dupla filiação. Mas a Justiça Eleitoral decidiu na quinta-feira, 5, pela volta do político goiano ao partido.

“No mérito, foi declarada nula a filiação do requerente [Eduardo Machado] no PSOL e, concomitantemente, declarada válida a sua filiação no PHS, não pairando qualquer dúvida a esse respeito”, decidiu o juiz Osvaldo Rezende Silva, do Tribunal Regional Eleitoral.

Agora, Eduardo Machado deve retomar a presidência nacional do PHS.

Há divergências sobre o comando, mas Eduardo Machado é apontado como o político que organizou o PHS em todo o país.