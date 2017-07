Justiça determina o afastamento de Joaquim Guilherme da presidência da Complem

Produtores sugerem que o empresário havia se tornado uma espécie de senhor feudal da cooperativa de leite

Joaquim Guilherme de Souza foi afastado da presidência da Cooperativa Mista de Produtores de Leite de Morrinhos (Complem) pelo magistrado Diego Custódio Borges. A Justiça sentenciou que, como estava inelegível, o empresário não poderia ter disputado a direção da entidade. O juiz anulou a eleição e novo pleito vai ser realizado.

A Complem é uma das maiores cooperativas do Centro-Oeste, com uma arrecadação mensal superior à de várias prefeituras de Goiás. Tanto que há quem prefira dirigi-la a disputar a Prefeitura de Morrinhos. Vários produtores criticam Joaquim Guilherme, sugerindo que, antes do afastamento determinado pela Justiça, o empresário dava mostra de querer se tornar presidente “vitalício”. Outros sugerem que se trata do gestor que a tornou “poderosa”