Jovair Arantes não definiu cargos para o PTB nem com Michel Temer nem com Marconi Perillo

Cotado para ser ministro, o deputado federal pode indicar secretário de Estado em Goiás

O deputado federal Jovair Arantes (PTB) viajou para os Estados Unidos, para descansar — volta no dia 4 de março —, e não fechou nenhum acordo político com o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), nem com o presidente da República, Michel Temer (PMDB), a respeito de cargos.

No plano federal, Jovair Arantes tem sido mencionado para ocupar o Ministério do Esporte, do Turismo ou do Trabalho.

O grupo de Jovair Arantes pretendia indicar o deputado estadual Júlio da Retífica (tucano mas ligado ao líder petebista) para a Secretaria Cidadã. Porém, como a deputada Lêda Borges foi reconduzida ao cargo, resta a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED).

A SED interessa ao PTB, desde que os superintendentes, ou parte deles, possam ser indicadas pelos seus líderes.

Há dois cargos importantes que ainda não foram ocupados: as secretarias de Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico.