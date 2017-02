Jovair Arantes é cotado para o Ministério do Esporte

A derrota para Rodrigo Maia, que montou uma máquina poderosa, não enfraqueceu o deputado goiano, que mostrou força e incomodou a aliança PMDB-DEM-PSDB

Mesmo perdendo para Rodrigo Maia (DEM) a presidência da Câmara dos Deputados, Jovair Arantes (PTB) mostrou força politicamente, incomodando as figuras de proa do PMDB-DEM-PSDB, que tiveram de jogar pesado para vencê-lo. Agora, para prestigiar tanto o PTB quanto o parlamentar, o presidente da República, Michel Temer (PMDB), pode indicá-lo para o Ministério do Esporte. Não há nada definido, mas especula-se a respeito em Brasília.

Goiano de Buriti Alegre, Jovair Arantes, de 65 anos, é percebido pelo presidente Michel Temer e seus principais luas pretas como um articulador hábil e um conciliador de primeira linha — o que provou na campanha para a presidência da Câmara dos Deputados. Apontado como um dos parlamentares que mais conhecem os bastidores da política de Brasília, por ter conexão com deputados de praticamente todos os partidos, Jovair Arantes é respeitado por Temer e pelas figuras de proa de seu partido.

Uma possível indicação de Jovair Arantes para o Ministério do Esporte por certo provocará a recriação da Secretaria do Esporte em Goiás, para a qual seria indicado um militante do PTB.