Jorge Kajuru qualifica de “corruptos” alguns dos secretários de Iris Rezende

Kleber Adorno, Oséias Pacheco e Samuel Almeida receberam críticas duras do vereador do PRP

O vereador Jorge Kajuru (PRP) enviou à redação do Jornal Opção um vídeo (confira abaixo) e um texto nos quais desanca secretários do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, que seriam “fichas sujas”.

Jorge Kajuru critica duramente o secretário de Cultura, Kleber Adorno. Ele é explícito e chama Kleber Adoro de “corrupto”. E fala da “capivara longa de Ozéas da Secretaria de Finanças”. Trata-se de Oséias Pacheco de Sousa, o secretário de Finanças da gestão de Iris Rezende. Só não explicita a expressão “capivara longa”.

O vereador aponta que a escolha de Samuel Almeida, para a Secretaria de Governo, foi “infeliz”. Ele chamada o secretário de “super corrupto”. “Alertei também que seria outro desastre manter Samuel Belchior, nome sujo, em articulações no Paço. Portanto, nenhum vereador fez tantas críticas como eu. E as fiz cara a cara com Iris na última quinta, em audiência, às 11h.” Ele diz que Iris Araújo é testemunha do que disse ao prefeito.

O Jornal Opção errou ao publicar que Jorge Kajuru não fez críticas aos secretários supostamente fichas sujas da equipe de Iris Rezende.