Jorcelino Braga e Iris falam a linguagem da guerra. Aliados do primeiro não foram para o 1º escalão

Jorcelino Braga, Jorge Kajuru e Milton Mercez foram tratados como “aliados” de segunda classe, ou até quase como inimigos pelo irismo

Jorcelino Braga (PRP) não está nada satisfeito com o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB). Um dos artífices da campanha do peemedebista, inclusive bancando o vice-prefeito e o vereador mais bem votado, Jorge Kajuru (PRP), o empresário e marqueteiro esperava muito mais. Seus aliados apostaram que seu grupo iria indicar ao menos dois secretários de proa. Mas não sobrou nada de importante.

O marqueteiro sequer foi ouvido na formatação do secretariado. Mais: seu candidato a presidente da Câmara Municipal, Milton Mercez, do PRP, foi atropelado por Iris Rezende e seu principal pupilo no Legislativo, Andrey Azeredo.

Presidente do PRP, Jorcelino Braga foi e está sendo tratado como inimigo, e não como aliado. Tese dos aliados de Iris Rezende: “Braga não tem voto. Os votos de Jorge Kajuru são de Jorge Kajuru, não de Braga nem do PRP”.