Jorcelino Braga diz que o PRP não pressiona por cargos na Prefeitura de Goiânia

Quantos cargos o PRP tem na gestão de Iris Rezende? “Zero”, garante o presidente do partido

O presidente do PRP em Goiás, Jorcelino Braga, disse ao Jornal Opção na quinta-feira, 5, que o partido não exigiu e não vai exigir cargos do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB). “Ao contrário do que tem sido publicado, o PRP não está brigando por cargos, por isso não se pode falar que estamos fazendo indicações. Sou amigo de Iris Rezende, fiz sua campanha, mas isto não significa que estamos pressionando por nomeações. A rigor, nem conversei a respeito com o prefeito.”

Jorcelino Braga frisa que ninguém está autorizando a falar em nome do PRP a respeito de cargos na Prefeitura de Goiânia. “Não procede que eu tenha indicado Gercyley Batista e Célio Campos para a Secretaria de Comunicação. Não mencionei os dois nem outras pessoas — e para nenhum cargo”, sublinha o marqueteiro e empresário.

“Para apoiar Iris Rezende, não precisamos ter cargos na prefeitura”, afirma Jorcelino Braga. “Não temos nenhum cargo na gestão do prefeito Iris Rezende. Zero. Portanto, insisto: o PRP não pedindo cargos, nem pressiona o prefeito para obtê-los.”