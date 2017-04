Joaquim Barbosa, tido como Barack Obama dos trópicos, deve ser candidato a presidente em 2018

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal simboliza o não-político e a retomada da integridade na vida pública

Amigos e aliados dizem que o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, depois de relutar muito, deve ser candidato a presidente da República. Acredita-se que, devido à sua integridade — tema que será crucial em 2018, segundo pesquisas — e à sua competência, e ressaltando sua imagem de não político, o ex-ministro do STF tem chance de ser eleito, derrotando políticos tradicionais como Marina Silva (Rede), Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro e João Dória (PSDB). Apontado como “Barack Obama dos trópicos”, seu passe político é disputado por vários partidos. Mas, por enquanto, o magistrado que enquadrou a turma de corruptos do mensalão não optou por nenhuma legenda.