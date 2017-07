João do Léo assumiu prefeitura há dois meses e população sente saudade do ex-prefeito Nivaldo Melo

João do Léo, do DEM, assumiu a Prefeitura de Pirenópolis há dois meses e os moradores da cidade já estão com saudade do ex-prefeito Nivaldo Melo, do PP. Turistas reclamam que a cidade está suja e que há buracos em várias ruas. “Quem passa pela porta da prefeitura fica impressionado com a quantidade de gente pedindo e, até, exigindo emprego. É que o prefeito, durante a campanha, prometeu empregos para as pessoas”, afirma um tucano.

“Alegando dificuldades financeiras, ele suspendeu o carnaval, uma tradição histórica da cidade.”