Jean Carlo diz que José Eliton vai ser um fenômeno eleitoral e pode ganhar no primeiro turno

Prefeitos chamam o programa Goiás na Frente de “José Eliton eleito governador”

“Anote e me cobre depois: José Eliton vai ser o maior fenômeno eleitoral da história de Goiás. Vai ser eleito com uma votação extraordinária e, possivelmente, no primeiro turno”, diz Jean Carlo. “Estou sendo mais realista do que otimista.”

“O Goiás na Frente está sendo chamado pelos prefeitos de ‘José Eliton eleito governador’. O programa sacudiu o Estado de norte a sul, rearticulou a base governista e está tornando o vice-governador conhecido numa rapidez espantosa”, afirma Jean Carlo.