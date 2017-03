Três vezes presidente do Legislativo goiano, o ex-prefeito de Catalão é um político experimentado e, sobretudo, dialoga com facilidade com líderes políticos

O tucano Jardel Sebba foi presidente da Assembleia Legislativa de Goiás três vezes e, depois, prefeito de Catalão. É um político experimentado, sempre aberto ao diálogo.

Como seu trânsito aberto na Assembleia, Jardel Sebba tende a ser a principal ponte do governo com os deputados estaduais, sobretudo a base aliada. Tanto que deputados aplaudiram sua indicação, na semana passada, para o cargo de chefe de gabinete da Governadoria.

Provando que se trata mesmo de um novo interlocutor do governo, com autoridade para parlamentar com os líderes, Jardel Sebba, já na posse, falou em nome dos secretários recém-indicados.