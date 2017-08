Jardel Sebba sugere que Vilmar Rocha deixe o governo se não quer apoiar José Eliton

O auxiliar do governador Marconi Perillo afirma que é um absurdo, o governo tendo candidato, o presidente do PSD articular com Daniel Vilela

O ex-prefeito de Catalão e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Goiás Jardel Sebba, do PSDB, é um político do círculo íntimo do governador Marconi Parillo, do PSDB. “Isto não quer dizer que, apesar de ser seu auxiliar, falo em seu nome. Entretanto, como líder do partido, tendo sido deputado e prefeito, tenho direito a ter opinião pessoal. Portanto, digo que é um absurdo o secretário das Cidades e Meio Ambiente, Vilmar Rocha, articular com a oposição, notadamente com Daniel Vilela, pré-candidato do PMDB ao governo, e ao mesmo tempo não pedir para sair do governo do Estado.”

Jardel Sebba afirma que, se Vilmar Rocha quer compor com Daniel Vilela ou não com o senador Ronaldo Caiado, do DEM, não há nenhum problema. “Sua pretensão é legítima, desde que entregue o cargo. Sugiro que, para ficar livre para tomar uma decisão, deixe o governo. A base aliada já tem candidato declarado e exposto. Trata-se de José Eliton, do PSDB. Então, aquele que não quiser apoiá-lo, desde já, deve buscar outros caminhos. Não se deve fazer jogo duplo em política. É preciso ter posicionamento e lealdade.”