Jardel Sebba é cotado para reoxigenar a área política do governo de Marconi Perillo

Ex-presidente da Assembleia Legislativa, o tucano é cotado para melhorar a interlocução com os deputados e com os partidos da base aliada

O médico Jardel Sebba (PSDB), ex-prefeito de Catalão, não aprecia discutir o assunto, mas é apontado como nome garantido para compor o secretariado do governador Marconi Perillo.

Além de amigo, do círculo íntimo, Jardel Sebba é aliado de primeira hora do tucano-chefe. O tucano de Catalão é cotado para atuar na articulação política, que estaria precisando de formuladores mais experimentados, com mais cancha política.

Jardel Sebba foi presidente da Assembleia Legislativa três vezes, além de prefeito de Catalão. Ele tem autoridade, portanto, para melhorar a interlocução política com o Legislativo e os partidos políticos da base. E, claro, tem acesso livre ao governador, o que poucos têm.

Ao lado do filho, deputado e médico Gustavo Sebba (PSDB), Jardel Sebba almoçou com Marconi Perillo em São Paulo.