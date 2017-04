Jânio Darrot e Gustavo Mendanha trocam experiências políticas e, sobretudo, administrativas

O prefeito de Aparecida visita o prefeito de Trindade e falam de estratégias para derrotar a crise

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, do PMDB, visitou o prefeito de Trindade, Jânio Darrot, do PSDB, na quinta-feira, 30. Eles conversaram, durante um longo tempo, sobre assuntos administrativos — notadamente sobre fórmulas (e trocas de experiências) para derrotar a crise que assola o país e continuar gerindo a máquina pública com qualidade — e também políticos. Um dos temas conversados tem a ver com a captação de recursos para a execução de projetos.

A equipe de Gustavo Mendanha visitou o Centro de Iniciação Esportiva que Jânio Darrot está construindo no Jardim Marista, em Trindade. As obras estão adiantadas. O peemedebista vai construir um centro semelhante em Aparecida.

Quem ouviu a conversa dos dois políticos ficou com a impressão de que são pessoas de bem com a vida e de que são políticos-gestores com vocação pública. Falaram, em tempo integral, em construir obras essenciais, portanto não faraônicas, para melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas.