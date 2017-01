Irrita Marconi a inércia de Raquel Teixeira na adequação do edital de chamamento das OSs pra Educação

Marconista afirma que são fortes as suspeitas de que a secretária da Educação tenha conspirado contra a implantação das OSs na escolas de Goiás

De um marconista do primeiro time: “O governador Marconi Perillo ficou irritado com a inércia da Secretária da Educação, Raquel Teixeira, na adequação do edital de chamamento das Organizações Sociais (OSs), que gerou a suspensão do certame pela Justiça”.

O marconista acrescenta: “Suspeita-se que a secretária esteja conspirando contra o projeto de terceirização das escolas. Em diversas ocasiões, Raquel Teixeira disse que era contra a iniciativa”. Há até um vídeo gravado na UFG no qual aparece sugerindo que o projeto não é seu…

Convém lembrar que o tucano-chefe disse que, se dependesse dele, as OSs já teriam sido implantadas nas escolas estaduais de Goiás. “Se o secretário fosse Thiago Peixoto, as OSs já estariam implantadas”, aposta o marconista.