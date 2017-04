Consta que Iris Rezende, para posar de diplomata, usa Iris Araújo para passar recados mais duros para seus aliados políticos. A verdade, aquela insofismável, não se sabe com precisão. Porém, vereadores comentam que a ex-deputada federal teria cobrado do prefeito de Goiânia uma posição mais dura contra os professores de Goiânia. Intriga do fogo-amigo? Não se sabe. O que se sabe é que o pulso da peemedebista é sempre firme.