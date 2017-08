Iris Rezende pretende enxugar estrutura do Paço Municipal e vai trocar secretários ineficientes

Um auxiliar, acionado por repórter, perguntou: “E quem vai trocar Iris Rezende?”

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), prepara duas reformas para o fim do ano. Primeiro, vai mexer na estrutura do Paço Municipal, para torná-la mais enxuta e, sobretudo, menos dispendiosa para o Erário. Segundo, vai trocar auxiliares que, apesar de “reclamar muito”, são figuras meramente decorativas. Apesar dos compromissos política, o gestor municipal está insatisfeito com pelo menos 50% de seus auxiliares. Um deles, acionado por um repórter, disse: “E quem vai trocar Iris Rezende?”