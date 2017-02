Iris Rezende precisa ser mais transparente na divulgação da situação financeira de Goiás

O prefeito teme que Paulo Garcia revele o quadro que encontrou ao assumir a prefeitura da passagem de Iris Rezende?

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, do PMDB, divulga pílulas sobre a situação financeira deixada pelo ex-prefeito Paulo Garcia. Mas não apresenta dados consistentes e conclusivos. O peemedebista estaria temeroso de que o petista revele como encontrou a prefeitura deixa por Iris Rezende? É o que dizem petistas.

O fato é que falta à equipe de Iris Rezende transparência. É um dever do prefeito mostrar os dados verdadeiros sobre as contas da Prefeitura de Goiânia. Ele precisa quanto encontrou no caixa, quanto se arrecadou no período, em que o gestor gastou o dinheiro público e quanto se tem de dinheiro nos cofres municipais.