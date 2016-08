Iris Rezende não participará do debate da TV Goiânia

Líder nas pesquisas, ex-prefeito do PMDB parece querer evitar o confronto direto com seus adversários

O ex-prefeito Iris Rezende (PMDB) não comparecerá ao primeiro debate televisionado entre os candidatos à Prefeitura de Goiânia, a ser realizado na noite desta terça-feira (30/8), na TV Goiânia (Band). A informação foi repassada ao Jornal Opção por um funcionário da emissora.

Líder em todas as pesquisas registradas já divulgadas, o decano peemedebista lança mão de uma velha tática da política eleitoral: quem tem vantagem, deve evitar confrontos diretos.

Gestor experimentado, Iris não deveria fugir dos debates. Afinal, se considera seu projeto o melhor, deve apresentar suas ideias e debatê-las com os outros postulantes. É o que a sociedade espera de um homem público da estatura do ex-governador.

Além disso, esta seria uma excelente oportunidade para que Iris explique a polêmica da dívida deixada por sua gestão em 2010, quando abandonou a prefeitura para disputar o governo de Goiás (sem sucesso), a não solução em seis meses do problema do transporte coletivo, como havia prometido, e até mesmo a série de irregularidades constatadas pela CEI das Pastas Vazias, que apurou escândalo na Secretaria de Planejamento durante a gestão do peemedebista.

Vale lembrar que este não é o primeiro debate a que Iris falta: ele também não esteve nos dois primeiros já realizados, pelas rádios Interativa e 730. Todos os outros seis candidatos confirmaram presença.