Iris Rezende estaria insatisfeito com o secretário de Finanças

Se avalia que Oséias não está funcionando, ao atrasar o salário dos servidores, o prefeito deixa implícito que o problema não é só a má gestão de Paulo Garcia, mas também a inexperiência de sua equipe

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, não é de reclamar publicamente de seus secretários. Mas estaria irritado com pelo menos dois secretários, que não seriam “eficientes”; pelo contrário, seriam “lentos” nas ações. O principal alvo da ira, ao menos segundo um secretário que cultiva as boas graças do gestor peemedebista, seria o secretário de Finanças, Oséias Pacheco de Sousa.

Um irista garante que Iris Rezende culpa o secretário pelo atraso no pagamento dos funcionários públicos da Prefeitura de Goiânia. Porém, ao demonstrar que está insatisfeito com o secretário de Finanças — que, aliás, não tem como acertar uma máquina desajustada num único mês —, o prefeito sugere que o problema não decorre tão-somente da má gestão do ex-prefeito Iris Rezende. Há, e já, problemas decorrentes de sua equipe, que teria conhecimento mais teórico do que prático da máquina.