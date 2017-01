Iris Rezende define parte do secretariado, com Paulinho Graus na Secretaria de Obras

Lívio Luciano vai para a Secretaria de Finanças. Samuel Almeida é apontado como presidente da Comurg. Agenor Mariano e Paulo Ortegal estão na equipe

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), ainda está compondo seu secretariado. Mas alguns nomes estão definidos ou praticamente definidos.

Secretaria de Obras

O vereador Paulinho Graus deve assumir a Secretaria de Obras. Ele pertence ao PDT e, na campanha, foi um dos entusiastas da campanha de Iris Rezende.

Presidência da Comug

O ex-deputado estadual Samuel Almeida, da Igreja Assembleia de Deus, é o nome mais cogitado para a Comurg. Na campanha, atraiu dezenas de evangélicos de proa para a campanha de Iris Rezende. Considera-se abandonado pelo tucanato.

Secretaria de Finanças

Lívio Luciano, auditor do Fisco do Estado e ex-deputado estadual, será o secretário de Finanças. Ele entende do ramo e, de quebra, funciona como articulador político do primeiro time. É da cota pessoal de Iris Rezende.

Chefe de gabinete

Paulo Ortegal, apontado como diplomata e um ás em termos de organização, assume a chefia de gabinete. Ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, mantém uma ligação umbilical com Iris Rezende.

Embora discretíssimo, é hábil na articulação política, Paulo Ortegal é o principal responsável pela distensão das relações entre o prefeito de Goiânia e o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB).

Secretário de Governo

Agenor Mariano, político e técnico dos mais ligados ao peemedebista-chefe, será o secretário de Governo.

Quando Iris Rezende estava no ostracismo, considerado carta fora do baralho da política, Agenor Mariano não o abandonou em nenhum momento. Levava-o, inclusive, ao encontro de evangélicos.

Quando o peemedebista-chefe precisou de alguém para fazer o enfrentamento com o ex-prefeito Paulo Garcia, com o objetivo de distanciar o PMDB do petista, que estava muito desgastado, Agenor Mariano prontificou-se a fazer as críticas mais duras e pertinentes. Não hesitou um minuto. Chegou a ser perseguido por Paulo Garcia, que demitiu seus auxiliares, mas não contemporizou.

Outros secretários

Joel Santana Braga é o mais citado para a Secretaria da Educação. Tem sido mencionado como possível responsável pelo setor de ciência e tecnologia da prefeitura. Silvio Fernandes e o vereador Paulo Daher, ambos do DEM, são igualmente cotados para a equipe municipal.