Ilésio Inácio e Friboi bancaram Denes para a Comurg e Andrey Azeredo para presidente da Câmara

Nosbastidores, Ilésio Inácio contribuiu para a montagem do secretariado de Iris Rezende e para a eleição do presidente do Legislativo

O dono da Construtora Consciente, Ilésio Inácio Ferreira, foi um dos artífices da campanha do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), notadamente no segundo turno. Ele é tido, no mercado, como “Mago das Finanças”.

O que vai “cobrar” de Iris Rezende, pelo apoio, não se sabe. O que se sabe é que, desde que presidiu a Ademi, Ilésio Inácio mantém forte ligação com o prefeito de Goiânia.

Ilésio Inácio foi um dos articuladores da reaproximação entre Iris Rezende e Júnior Friboi (por sinal, sócio do proprietário da Consciente na construção do múlti empreendimento Nexus, entre os setores Marista e Sul, na confluência das avenidas D e 85).

Júnior Friboi e Ilésio Inácio bancaram Denes Pereira para presidente da Comurg e participaram da articulação que guindou Andrey Azeredo a presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Ilésio Inácio, claro, na linha de frente e Friboi como força auxiliar.

Obviamente que Andrey Azeredo foi bancado por Iris Rezende. Mas certa “ajudinha” de Ilésio Inácio e Júnior Friboi “pesou” muito. E como!