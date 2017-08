Igreja Católica critica ligação de Caiado com ruralistas e com evangélicos

Aliança do senador com o bispo Manoel Ferreira, chefão da Assembleia de Deus, não agrada religiosos católicos

A Igreja Católica não costuma definir posições oficiais a respeito de candidatos, mas seus integrantes são liberados para tecer críticas a determinados postulantes, sobretudo àqueles que não são progressistas. Na eleição de 2018, não será diferente. Dois padres sustentam que há uma tendência a rejeitar a candidatura do senador Ronaldo Caiado, do DEM. Dizem que suas posições “são retrógradas”, criticam suas ligações com os ruralistas e sublinham que foi presidente da União Democrática Ruralista (UDR), que chamam de “famigerada”. Os religiosos criticam a associação do político com o bispo Manoel Ferreira, chefão da Assembleia de Deus no Brasil.

Oficialmente, se pressionada, a Igreja Católica não dirá que rejeita Ronaldo Caiado. Na prática, rejeita, sim. Não é o candidato a governador de seus sonhos.