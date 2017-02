Gustavo Sebba apoia audiência de Adib Elias com o governador Marconi Perillo

Parlamentar do PSDB diz que, apesar dos ataques do peemedebista ao governo tucano, o que importa são os interesses do povo de Catalão

O médico e deputado Gustavo Sebba (PSDB), político jovem mas maduro, surpreende a política tradicional ao sugerir que o governo de Goiás entabule relações administrativas com a Prefeitura de Catalão, administrada por Adib Elias, do PMDB.

Gustavo Sebba solicitou ao governador de Goiás, Marconi Perillo, que recebesse Adib Elias, a fim de estabelecer parcerias benéficas à população de Catalão. Até recentemente, o peemedebista fazia oposição radicalizada ao tucanato. “O apoio do governo é fundamental para os municípios, em especial neste momento de crise econômica”, frisa o parlamentar tucano.

Único deputado de Catalão, Gustavo Sebba disse ao governador que abria mão de participar de uma possível audiência. Por dois motivos. Primeiro, para ressaltar o caráter republicano da gestão de Marconi Perillo, que tem sido elogiada por prefeito de todos os partidos — do PMDB ao DEM. Segundo, para que o prefeito Adib Elias sinta-se à vontade para pedir o apoio do tucano-chefe para ajudá-lo a melhorar a qualidade de vida do povo de Catalão. “Marconi abriu as portas para todos os gestores municipais e não seria diferente com o prefeito de Catalão, apesar da hostilidade e dos ataques do peemedebista.”

Gustavo Sebba, um dos favoritos para presidir a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, sublinha que não faz a política do ódio e, por isso, entende que os interesses do povo de Catalão estão acima das questiúnculas e divergências políticas.