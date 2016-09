Gustavo Mendanha descola e supera Marlúcio Pereira em 4,5% em Aparecida de Goiânia

A rejeição de Marlúcio Pereira, 36,6%, é a mais alta. Os dados indicam ascensão do candidato do PMDB mas disputa pode ir para o segundo turno

A Rádio 730 divulgou na quinta-feira, 8, pesquisa do instituto Grupom de intenção de voto sobre a disputa pela Prefeitura de Goiânia. No levantamento estimulado, o candidato do PMDB, o vereador Gustavo Mendanha, descolou do segundo colocado e tem 28%. A seguir vem o candidato do PSB, o deputado estadual Marlúcio Pereira, que aparece com 23,5%. Em último lugar está o candidato do PSDB, o Professor Alcides, com 20,2%. Branco/nulo: 13,8%. Não avaliou/indeciso: 14,5%.

Gustavo Mendanha aparece 4,5% à frente de Marlúcio Pereira e 7,8% à frente do Professor Alcides. É o único que está em ascensão e há a expectativa entre os peemedebistas de que pode ser eleito no primeiro turno. Os dados do Grupom indicam segundo turno.

Pesquisa espontânea

O levantamento espontâneo (quando não se mostra os nomes dos candidatos) mostra Gustavo Mendanha na liderança — com 19%. Marlúcio Pereira é o segundo colocado — com 12,1%. O último colocado, o Professor Alcides, tem 7,8%. Mais uma vez, os dados são positivos para o postulante do PMDB. Ele está 6,9% à frente de Marlúcio Pereira e 11,2% à frente do Professor Alcides. Na espontânea registra um descolamento dos demais candidatos já acima da margem de erro. Acrescente-se que 61% não avaliariam.

Rejeição dos candidatos

O postulante mais rejeitado é Marlúcio Pereira, com 36,6%. Gustavo Mendanha, com 30,4%, e o Professor Alcides, com 29,9%, estão empatados em termos de rejeição. As três rejeições são altas.

Registro da pesquisa

A pesquisa, encomendada pela Rádio 730 e feita pelo instituto Grupom (Grupom Consultoria Empresarial Ltda. — Divisão de Pesquisas e Planejamento), foi realizada de 3 a 6 de setembro de 2016. Protocolo no TSE: GO 00560/2016. Tipo de pesquisa: amostragem; tamanho da amostra: 421 entrevistas. Confiança: 95%. Margem de erro estatístico: +/- 4,78 %. Período da coleta: 3 a 06 de Setembro de 2016.