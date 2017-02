Governo Temer tolera mas vai deixar de atender o senador Ronaldo Caiado

Temeristas veem o senador como radical, insatisfeito com tudo, mas não como político fisiológico

De um deputado federal influente no Palácio do Planalto: “O senador Ronaldo Caiado, do DEM, mantém relações tensas com o governo e a equipe do presidente Michel Temer, do PMDB. Por isso, há uma orientação de que o democrata deve ser bem tratado, mas suas reivindicações devem arquivadas”.

Curiosamente, segundo o mesmo deputado federal, Ronaldo Caiado praticamente não faz pedidos pessoais aos ministérios do governo de Michel Temer, exceto para conquistar benefícios públicos para Goiás, o que não contraria o espírito republicano.