Gomide diz que o PMDB do interior não quer composição de Daniel Vilela com Ronaldo Caiado

O vereador Antônio Go­mide afirma que líderes do PT e do PMDB estão conversando sobre uma possível aliança para 2018. “Mas não há nada definido. Vai depender muito se Lula vai disputar a Presidência da República ou não.” Mas o PT pode figurar numa chapa com PMDB e DEM de Ronaldo Caiado? “O PMDB não vai ter candidato a governador e o candidato será Ronaldo Caiado? Não acredito que será assim, mas, se for, o PT está fora. Daniel Vilela está trabalhando muito, em todos os municípios, para abrir espaço para Caiado? Não dá para acreditar. A tendência é que o PMDB banque seu próprio candidato.” E quanto a Iris Rezende, prefeito de Goiânia? “Hoje, Iris só tem Caiado e este só tem aquele. Os dois têm poucos liderados. O PMDB do interior não quer Iris e tampouco Caiado”.