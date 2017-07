Gomide diz que a chance de o PMDB apoiar Caiado para governador é igual a zero

O vereador sugere que aliança com Daniel Vilela é viável e admite disputar mandato de senador. Mas, por enquanto, seu projeto é ser candidato a deputado

O vereador Antônio Gomide, do PT, disse ao Jornal Opção que a chance de o PMDB de Daniel Vilela apoiar o senador Ronaldo Caiado para governador de Goiás em 2018 “é igual a zero”. “Quem pode apoiar Caiado é Iris Rezende.”

Gomide frisa que compor com Ronaldo Caiado, bancando-o para governador, seria uma derrota para o PMDB progressista, o de Daniel Vilela e Maguito Vilela. “Eles ganharam o comando do PMDB de Iris Rezende e, apoiando Caiado, querem devolvê-lo? Contraria a lógica.”

O PT de Goiás vai priorizar a eleição de Lula da Silva para presidente da República. “Se Lula for candidato, vamos articular uma chapa que lhe garanta palanque no Estado. Aí nossa composição será com quem apoiá-lo. Podemos até lançar candidato ao governo. Se Lula não for candidato, o quadro muda.”

Uma composição com o PMDB poderá levar Gomide à chapa majoritária, possivelmente como postulante a uma vaga no Senado. O vereador prefere, no momento, disputar mandato de deputado estadual.