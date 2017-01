Goiazin Zani assume secretaria de Desenvolvimento para levar polo industrial a Nerópolis

Executivo já foi diretor-geral da Cambury e um dos fundadores da Goiás Fomento. É pai de Rodrigo Zani, um dos grandes nomes da juventude tucana

O executivo Goiazin Zani foi nomeado secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento de Nerópolis, na gestão do prefeito Gil Tavares (PRB). A missão do ex-diretor-geral da faculdade Cambury é conseguir viabilizar a instalação de um polo industrial na cidade.

O desafio será ainda maior porque o ex-prefeito, Fabiano da Saneago (PSDB) — que foi fragorosamente derrotado à reeleição –, “arrebentou” com a prefeitura e entregou, além de dívidas, uma estrutura sucateada e obsoleta.

Experiente, Goiazin já ocupou diversos cargos públicos, como a Superintendência do Banco do Povo, e tem bom trânsito no Palácio das Esmeraldas. Seu filho Rodrigo Zani já foi presidente da Juventude do PSDB de Goiás e é um dos principais nomes da juventude marconista.

Em 2016, uma ala do PSDB chegou a bancar a candidatura do jovem para a prefeitura da cidade, mas, como o então prefeito tinha “a máquina na mão”, teve que engolir o derrotado. Os Zani, entendendo a negação que foi Fabiano, apoiaram — com o aval do governador Marconi Perillo — Gil.