Goiás na Frente cria um despertar pró-Marconi Perillo e José Eliton em todo o Estado

Não há um oposicionista que reflita a sério sobre a política de Goiás que não esteja francamente preocupado com a desenvoltura do governador Marconi Perillo, do PSDB. Um deputado do PMDB e um deputado do PT são unânimes: o tucano é uma verdadeira força da natureza e, por isso, está sempre “renascendo” ou se “reinventando”

O gabinete de Marconi Perillo, nos últimos meses, são as cidades e as ruas do interior. O tucano aposentou o terno e a gravata, arregaçou as mangas da camisa — como fazia na campanha eleitoral de 1998, quando derrotou o até então “inderrotável” Iris Rezende — e decidiu mergulhar num ritmo frenético de visitas e viagens pelo Goiás profundo. O programa Goiás na Frente é o seu motor.

O secretário Thales Barreto (PSDB), deputado licenciado, costuma dizer que “o programa pôs o governo de Marconi na frente e deixou a oposição, mais uma vez, para trás”. E acrescenta: “O governador Marconi Perillo que a oposição critica não é o mesmo pouco depois. Por isso digo que a oposição sempre chega atrasada quando critica tanto ele quanto seu governo”.

Nos encontros do Goiás na Frente, Marconi Perillo não tem falado de política partidária. Mas o programa está levando todo o Estado a observar com mais atenção o vice-governador José Eliton, do PSDB, que será candidato a governador. Detalhe: os prefeitos e líderes políticos e empresariais têm apreciado tanto a serenidade franca quanto o arrojo de José Eliton. Pode-se dizer que, com o Goiás na Frente, houve uma redescoberta do vice-governador. Ele em sido mais visto e, também, está agradando. É o que se diz de Norte a Sul de Goiás.

Benitez Calil, Thales Barreto, Sandes Júnior, políticos, e Nilson Gomes, jornalista, são unânimes: José Eliton está crescendo e ocupando o seu espaço e parte do espaço da oposição. “Quando as oposições acordarem, será tarde, muito tarde”, aposta Benitez Calil. Os quatro concordam: “José Eliton é um craque, sempre perceptivo e direto”.