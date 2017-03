Fotografia com Ronaldo Caiado afasta base governista da senadora Lúcia Vânia

Prefeitos sugerem que é difícil apoiar para o Senado uma política que aparece abraçada com o senador que ataca convênios do governo do Estado com os municípios

A recente fotografia da senadora Lúcia Vânia com o senador Ronaldo Caiado, do DEM — no sentido de que uma imagem vale por mil palavras — desgastou ainda mais a situação da presidente do PSB na base do governador Marconi Perillo.

O senador Ronaldo Caiado apoiou, em 2014 e 2016, adversários de prefeitos, deputados estaduais e deputados federais da base governista nos 246 municípios goianos. Sem contar que, enquanto Lúcia Vânia se aproxima do presidente do DEM, o senador Wilder Morais, do PP, se aproxima ainda mais do governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB.

Prefeitos sugerem que é muito difícil apoiar para senadora uma política que aparece abraçada com Ronaldo Caiado, sobretudo no momento em que o senador está atacando a ajuda financeira que o governo do Estado está oferecendo aos municípios.