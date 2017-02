Fernando Machado deixa a gestão de Iris Rezende e assume cargo no governo federal

O médico assume a Diretoria do Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde

O ex-secretário da Saúde da Prefeitura de Goiânia Fernando Machado de Araújo, na gestão de Paulo Garcia, do PT, e auxiliar do prefeito Iris Rezende, do PMDB, foi nomeado pelo presidente Michel Temer para o cargo de diretor do Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.

Fernando Machado foi indicado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Detalhe: seu nome passou pelo pente-fino rigoroso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

O médico assume o cargo na quinta-feira, 1º de março.