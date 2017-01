Falta à equipe de Iris Rezende um formulador da estirpe de Flávio Peixoto e Mauro Miranda

Hoje, se Iris Rezende e Iris Araújo batem o pé, os secretários dizem de imediato: “Sim, sr.” e “Sim, sra.”. Ninguém questiona os dois peemedebistas

Em tempos idos, Iris Rezende tinha figuras com certo preparo intelectual para orientá-lo. Flávio Peixoto (formulou o Fomentar, no primeiro governo do peemedebista, em 1984) , com doutorado em economia por uma universidade da Inglaterra, e Mauro Miranda, engenheiro especializado na França e nos Estados Unidos e leitor de Montaigne, eram tanto elementos moderados quanto criativos nas gestões do peemedebista.

Agora, sem Flávio Peixoto e Mauro Miranda, Iris Rezende faz uma gestão desmotivada e sem quaisquer luzes. Quase toda a equipe (há duas ou três exceções) é medíocre e não enxerga um palmo além do nariz. O peemedebista deverá fazer uma gestão mediana e com o objetivo principal de tentar eleger Iris Araújo para deputada federal em 2018.

Porém, como Iris Rezende não é nenhum néscio, a equipe atual tem cara de provisória e certamente não emplacará o segundo semestre.