Ex-prefeito de Nerópolis para de cavar buracos e ganha cargo de gerente da Saneago

Fabiano Luiz convocou “O Popular” para mostrar que, depois de ter sido prefeito, havia voltado a ser um servidor comum da Saneago. A pressão surtiu efeito

O ex-prefeito de Nerópolis Fabiano Luiz (PSDB) — conhecido como Fabiano da Saneago — usou uma forma inteligente para pressionar o governo de Goiás a nomeá-lo para um cargo de direção na Saneago. Primeiro, convocou o jornal “O Popular” — que caiu como um patinho — para mostrá-lo cavando buracos nas ruas do município, como funcionário da Saneago. Depois, começou a postar fotografias dentro de buracos, com o objetivo de comover as pessoas. Deu resultado. Nesta semana, ele foi nomeado para o cargo de gerente da Saneago em Nerópolis.

Vale ler ou reler a nota na qual o Jornal Opção comentou a reportagem de “O Popular”. Link:

