Ex-dono de boate de Goiânia é assassinado em Aragarças durante carnaval

O jovem de Goiânia foi morto por dois menores de rua e por um adulto. Eles roubaram seu Corolla

O site “Araguaia Notícias”, de Barra do Garças, conta que Matheus Cavalheiro Coelho, de 33 anos, de Goiânia, decidiu curtir o carnaval na região (Barra do Garças, no Mato Grosso, e Aragarças, em Goiás), mas acabou assassinado por três jovens. Eles o mataram para roubar seu automóvel, um Corolla.

Relata o “Araguaia Notícias”: “O latrocínio foi descoberto pelo Grupo de Resposta Rápida da Polícia Civil (Garra) com apoio da 1ª DP sob comando do delegado Adriano Alencar, a polícia de Araguaiana e a Polícia Militar de Aragarças-GO. Os policiais prenderam no sábado, 4, os três envolvidos sendo dois menores (que são irmãos) e Marcos Paulo Pereira da Silva, 20 anos (que é tio dos menores) e localizaram o corpo de Matheus, que foi deixado na entrada de uma chácara na BR-070 na saída de Aragarças. O corpo já estava em decomposição”.

Segundo o site, “a polícia apurou que a vítima teria alugado uma chácara em Aragarças para passar o feriado de carnaval e lá conheceu os irmãos menores e Marcos que tramaram o crime com intenção de vender o carro por R$ 8 mil em Araguaiana. Na quinta-feira à noite perto do trevo de Aragarças, eles assassinaram o jovem Matheus com uma facada no pescoço e usaram fio para asfixiá-lo. Após o latrocínio, os criminosos foram com o carro para Araguaiana e lá os policiais desconfiaram do mau cheiro no veículo com manchas de sangue e avisaram a Civil na Barra e com apoio da PM-GO prenderam os irmãos menores e Marcos em Aragarças”.

Em 2016, os menores tentaram assassinar uma pessoa com o objetivo de roubar a Viação Maia, de Aragarças. Por serem menores, logo foram libertados. Depois, a polícia apreendeu os dois, em Cuiabá, pois estavam com drogas. Acabaram soltos. O site assegura que são menores de rua.

Matheus foi dono de boate em Goiânia.